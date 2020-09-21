Еще почти 30 поселений в Крыму остались без воды: пересохли скважины

Северный Крым остался без воды вслед за центральным. Пересохли скважины, снабжающие водой 29 поселений.

Источник: так называемый глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, которого цитирует "Новая газета", "Крым.Реалии"

Прямая речь Баженова: "На утро 21 сентября 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез".

Детали: Из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма будут доставлять цистернами.

На "совещании" также обсудили, что в 39 поселениях оккупированного Крыма, где с конца августа воду подают по графику, наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.

В частности, во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки. Например, в 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа.

Также "чиновники" признали, что из-за введения графика в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя. Кроме этого, поступает множество жалоб от жителей: водопроводная вода в Симферополе имеет желто-коричневый оттенок.

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Напомним: В связи с нехваткой пресной воды в Криму кремлевский куратор оккупированного Россией полуострова Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

При этом представительство президента в АРК отвергает обвинения российской власти относительно обязанностей Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта.