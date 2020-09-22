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Чернівецька область – четверта за числом підтверджених випадків коронавірусу

Вівторок, 22 вересня 2020, 00:23

Перед Чернівецькою областю за числом зареєстрованих випадків коронавірусу лише Київ, Львівська та Харківська області. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: За останню добу в області виявили 139 нових хворих. Для цього лабораторія області перевірила 494 зразки. 

За час пандемії підтвердили 13304 випадки. 

У понеділок одужали лише 47 хворих, всього вилікувались – 7652 людини.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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