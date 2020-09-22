Чернівецька область – четверта за числом підтверджених випадків коронавірусу
Вівторок, 22 вересня 2020, 00:23
Перед Чернівецькою областю за числом зареєстрованих випадків коронавірусу лише Київ, Львівська та Харківська області.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: За останню добу в області виявили 139 нових хворих. Для цього лабораторія області перевірила 494 зразки.
За час пандемії підтвердили 13304 випадки.
У понеділок одужали лише 47 хворих, всього вилікувались – 7652 людини.
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Нагадаємо:
- За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2 675 осіб, померли від ускладнень 26 хворих, одужали 672 людини, госпіталізували 493 хворих.
Українська правда