Чернівецька область – четверта за числом підтверджених випадків коронавірусу

Перед Чернівецькою областю за числом зареєстрованих випадків коронавірусу лише Київ, Львівська та Харківська області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: За останню добу в області виявили 139 нових хворих. Для цього лабораторія області перевірила 494 зразки.

За час пандемії підтвердили 13304 випадки.

У понеділок одужали лише 47 хворих, всього вилікувались – 7652 людини.

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