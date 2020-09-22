Черновицкая область – четвертая по числу подтвержденных случаев коронавируса

Перед Черновицкой областью по числу зарегистрированных случаев коронавируса только Киев, Львовская и Харьковская области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: За последние сутки в области обнаружили 139 новых больных. Для этого лаборатория области проверила 494 образцов.

За время пандемии подтвердили 13304 случая.

В понедельник выздоровели только 47 больных, всего вылечились – 7652 человека.

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