Черновицкая область – четвертая по числу подтвержденных случаев коронавируса
Вторник, 22 сентября 2020, 00:23
Перед Черновицкой областью по числу зарегистрированных случаев коронавируса только Киев, Львовская и Харьковская области.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: За последние сутки в области обнаружили 139 новых больных. Для этого лаборатория области проверила 494 образцов.
За время пандемии подтвердили 13304 случая.
В понедельник выздоровели только 47 больных, всего вылечились – 7652 человека.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?
Напомним:
- За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.
Украинская правда