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Черновицкая область – четвертая по числу подтвержденных случаев коронавируса

Вторник, 22 сентября 2020, 00:23

Перед Черновицкой областью по числу зарегистрированных случаев коронавируса только Киев, Львовская и Харьковская области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: За последние сутки в области обнаружили 139 новых больных. Для этого лаборатория области проверила 494 образцов.

За время пандемии подтвердили 13304 случая.

В понедельник выздоровели только 47 больных, всего вылечились – 7652 человека. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: 

  • За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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