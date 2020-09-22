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Від коронавірусу вилікувались більше 23 мільйонів хворих

Вівторок, 22 вересня 2020, 05:31

Станом на 21 вересня від коронавірусу одужали 23 мільйони 96 тисяч хворих, активними залишаються 7,4 мільйони випадків.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Померли від ускладнень захворювання майже 967 тисяч осіб. 

За останню добу підтвердили 226 тисяч випадків зараження та зафіксували 4020 смертей. Четверта частина летальних випадків за цей час прийшлась на Індію.

"Лідерами" за числом нових хворих залишаються Індія, США та Бразилія. Україна наразі знаходиться на 16 позиції серед країн світу за кількістю хворих за останню добу.

 
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Українська правда
Теми: коронавірус


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