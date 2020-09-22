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От коронавируса вылечились более 23 миллионов больных

Вторник, 22 сентября 2020, 05:31

По состоянию на 21 сентября от коронавируса выздоровели 23 миллиона 96 тысяч больных, активными остаются 7,4 миллиона случаев.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Умерли от осложнений заболевания почти 967 тысяч человек.

За последние сутки подтвердили 226 тысяч случаев заражения и зафиксировали 4020 смертей. Четвертая часть летальных случаев за это время пришлась на Индию.

"Лидерами" по числу новых больных остаются Индия, США и Бразилия. Украина сейчас находится на 16 позиции среди стран мира по количеству больных за последние сутки.

 
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Напомним: 

  • За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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