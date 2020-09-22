От коронавируса вылечились более 23 миллионов больных

По состоянию на 21 сентября от коронавируса выздоровели 23 миллиона 96 тысяч больных, активными остаются 7,4 миллиона случаев.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Умерли от осложнений заболевания почти 967 тысяч человек.

За последние сутки подтвердили 226 тысяч случаев заражения и зафиксировали 4020 смертей. Четвертая часть летальных случаев за это время пришлась на Индию.

"Лидерами" по числу новых больных остаются Индия, США и Бразилия. Украина сейчас находится на 16 позиции среди стран мира по количеству больных за последние сутки.

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