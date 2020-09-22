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За вихідні майже 150 правоохоронців захворіли на коронавірус

Вівторок, 22 вересня 2020, 06:28
За вихідні майже 150 правоохоронців захворіли на коронавірус

За минулі вихідні коронавірус підтвердили у 148 правоохоронців.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Найбільша кількість хворих зафіксована серед поліцейських у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та у Києві.

Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіли 4725 співробітників МВС. Вилікувались 4247, померли – 13. 

 
МВС

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусМВСполіція
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