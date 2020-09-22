За вихідні майже 150 правоохоронців захворіли на коронавірус
Вівторок, 22 вересня 2020, 06:28
За минулі вихідні коронавірус підтвердили у 148 правоохоронців.
Джерело: повідомлення МВС
Деталі: Найбільша кількість хворих зафіксована серед поліцейських у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій областях та у Києві.
Загалом з початку пандемії на COVID-19 захворіли 4725 співробітників МВС. Вилікувались 4247, померли – 13.
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Нагадаємо:
- За добу 20 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 2 675 осіб, померли від ускладнень 26 хворих, одужали 672 людини, госпіталізували 493 хворих.
Українська правда