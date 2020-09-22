За выходные почти 150 правоохранителей заболели коронавирусом
Вторник, 22 сентября 2020, 06:28
За прошедшие выходные коронавирус подтвердили у 148 правоохранителей.
Источник: сообщение МВД
Детали: Наибольшее количество заболевших зафиксировано среди полицейских в Тернопольской, Волынской, Хмельницкой областях и в Киеве.
Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 4725 сотрудников МВД. Вылечились 4247, умерли – 13.
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Напомним:
- За сутки 20 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 2675 человек, умерли от осложнений 26 больных, выздоровели 672 человека, а госпитализировали 493 больных.
Украинская правда