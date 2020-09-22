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Окупанти вели вогонь біля Мар’їнки та Водяного – ООС

Вівторок, 22 вересня 2020, 07:31

Російські окупанти 21 вересня тричі порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Біля Мар’їнки зафіксували ворожі постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. 

Також біля Водяного відмічено провокації зі стрілецької зброї. 

"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться у повідомленні. 

Окрім того, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

Від початку поточної доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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