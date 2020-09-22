Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вели вогонь біля Мар’їнки та Водяного – ООС

Вівторок, 22 вересня 2020, 07:31
Окупанти вели вогонь біля Мар’їнки та Водяного – ООС

Російські окупанти 21 вересня тричі порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Біля Мар’їнки зафіксували ворожі постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. 

Також біля Водяного відмічено провокації зі стрілецької зброї. 

"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться у повідомленні. 

Окрім того, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

Від початку поточної доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: