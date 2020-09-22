Окупанти вели вогонь біля Мар’їнки та Водяного – ООС

Російські окупанти 21 вересня тричі порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Біля Мар’їнки зафіксували ворожі постріли зі стрілецької зброї, а згодом з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2.

Також біля Водяного відмічено провокації зі стрілецької зброї.

"Поодинокі неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

Від початку поточної доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.