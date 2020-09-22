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Оккупанты вели огонь у Марьинки и Водяного – ООС

Вторник, 22 сентября 2020, 07:31

Российские оккупанты 21 сентября трижды нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: У Марьинки зафиксировали враждебные выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Также у Водяного отмечено провокации из стрелкового оружия.

"Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

Кроме того, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного с временно оккупированной Ужовка.

С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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