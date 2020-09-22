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У Києві підтвердили більше 20 тисяч випадків COVID-19

Вівторок, 22 вересня 2020, 11:23
У Києві підтвердили більше 20 тисяч випадків COVID-19

В столиці 20 028 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них за попередню добу, 21 вересня, 270 хворих.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Києва Віталія Кличка

Дослівно: "Друзі! Коронавірус не відступає. За минулу добу в Києві виявили 270 хворих. Із них - 33 дитини.

7 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 325 киян.

А підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 20 028".

Деталі: Загалом за попередню добу захворіли: 136 жінок віком від 19 до 85 років; 111 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв; 11 дівчаток від 2 до 16 років і 22 хлопчика від 7 місяців до 16 років.

Зокрема, захворіли і 8 медиків.

 

До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 43 та в Дарницькому - 39. А також 38 випадків в Дніпровському районі столиці.

Одужала за минулу добу 61 людина.

Всього коронавірус подолали 5 929 мешканців Києва.

Нагадаємо: 

  • За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.

Українська правда
Теми: КиївCovid-2019коронавірус
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