В Киеве подтвердили более 20 тысяч случаев COVID-19
В столице 20 028 подтвержденных случаев заболевания на коронавирус, из них за предыдущие сутки, 21 сентября, 270 больных.
Источник: Facebook-страница городского головы Киева Виталия Кличко
Дословно: "Друзья! Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных. Из них - 33 ребенка.
7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян.
А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 028".
Детали: Всего за минувшие сутки заболели 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет; 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.
В частности, заболели и 8 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 43 и в Дарницком - 39. Также 38 случаев в Днепровском районе столицы.
Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 жителей Киева.
Напомним:
- За сутки 21 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, 59 больных умерли, а рекордные 1717 человек выздоровели от коронавирусной болезни; были госпитализированы 504 больных.