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У Києві третій день поспіль гасять пожежу на сміттєзвалищі

Вівторок, 22 вересня 2020, 12:23

Триває ліквідація пожежі на сміттєзвалищі у Дарницькому районі столиці.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Зазначається, що відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління на загальній площі 1000 кв. м.

Працюють 3 пожежні автоцистерни, 2 рукавних автомобіля, пожежна насосна станція та 21 вогнеборець.

Також на місці працюють 2 колісних екскаватори та 8 вантажних самоскидів для підвозу землі.

 

Що передувало: 21 вересня через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі, у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення через те, що в ході ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища.

Нагадаємо: 20 вересня о 12:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Колекторній, у Дарницькому районі столиці. По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв.

Українська правда
Теми: пожежаКиїв


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