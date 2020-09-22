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В Киеве третий день тушат пожар на свалке

Вторник, 22 сентября 2020, 12:23
В Киеве третий день тушат пожар на свалке

Продолжается ликвидация пожара на свалке в Дарницком районе столицы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Отмечается, что открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления на общей площади 1000 кв. м.

Работают 3 пожарных автоцистерны, 2 рукавных автомобиля, пожарная насосная станция и 21 пожарник.

Также на месте работают 2 колесных экскаватора и 8 грузовых самосвалов для подвоза земли.

 

Что предшествовало: 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление, потому что в ходе ликвидации пожар частично перекинулся на торфяники.

Напомним: 20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Коллекторной, в Дарницком районе столицы. По прибытию к месту происшествия, пожарные установили, что горит свалка на площади 500 м.кв.

Украинская правда
Темы: пожарКиев
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