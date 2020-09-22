На кордоні затримали групу хасидів: добиралися з Умані інкогніто

Прикордонники затримали 11 паломників-хасидів, які намагалися перетнути кордон в обхід встановленим контрольно-пропускним пунктам.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції неподалік державного кордону, на перехресті доріг виявили мікроавтобус "Мерседес Спринтер". Ним 35-річний громадянин України перевозив одинадцятьох іноземців, які не мали при собі документів…

З’ясувалося, усі іноземці цього "рейсу" порушили правила перебування в Україні.

Своє перебування у прикордонні іноземці намагалися пояснювати тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи ніби то залишили у готелі міста Умань, де вони проживали".

Деталі: Іноземці їхали з Умані після завершення святкування Рош га-Шана. Згідно з документами, які знайшли прикордонники, перетнути кордон в обхід встановленим КПВВ намагалися 10 громадян Ізраїлю і 1 громадянин Франції.

Через порушення іноземцям заборонять в’їзд на територію України терміном на 5 років та примусово повернуть додому.

Для встановлення обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення паломників доправили до прикордонного підрозділу.

Матеріали про адміністративне правопорушення направили до суду.

Передісторія:

Іудейський новий рік, Рош га-Шана, цього року святкували з вечора 18 вересня по вечір 20-го.

Щороку хасиди приїжджали в цей час в Умань на могилу цадика Нахмана. Цього року в'їзд в Україну для іноземців закрито з 28 серпня по 28 вересня. Однак деякі хасиди все одно змогли приїхати раніше, і в Умані проходять святкування.

Вулиці Умані патрулюють представники зведеного загону, а це – близько 600 поліцейських із різних областей України. Також 6 поліцейських прибули з Ізраїлю.

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