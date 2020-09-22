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На границе задержали группу хасидов: добирались из Умани инкогнито

Вторник, 22 сентября 2020, 12:42
На границе задержали группу хасидов: добирались из Умани инкогнито

Пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались пересечь границу в обход установленным контрольно-пропускным пунктам.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус "Мерседес Спринтер". Им 35-летний гражданин Украины перевозил 11 иностранцев, не имеющих при себе документов...

Выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине.

Свое пребывание в пограничные иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали".

Детали: Иностранцы ехали из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана. Согласно документам, которые нашли пограничники, пересечь границу в обход установленным КПВВ пытались 10 граждан Израиля и 1 гражданин Франции.

 

Из-за нарушения иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на 5 лет и принудительно вернут домой.

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения паломников доставили в пограничное подразделение.

Материалы об административном правонарушении направили в суд.

Предыстория:

  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году праздновали с вечера 18 сентября по вечер 20-го.
  • Ежегодно хасиды приезжали в это время в Умань на могилу цадика Нахмана. В этом году въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Однако некоторые хасиды все равно смогли приехать, и в Умани проходят празднования.
  • Улицы Умани патрулируют представители сводного отряда, а это – около 600 полицейских из разных областей Украины. Также 6 полицейских прибыли из Израиля.

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Украинская правда

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Темы: хасидыУманьграницаПограничная служба
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