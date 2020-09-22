На границе задержали группу хасидов: добирались из Умани инкогнито
Пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались пересечь границу в обход установленным контрольно-пропускным пунктам.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус "Мерседес Спринтер". Им 35-летний гражданин Украины перевозил 11 иностранцев, не имеющих при себе документов...
Выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине.
Свое пребывание в пограничные иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали".
Детали: Иностранцы ехали из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана. Согласно документам, которые нашли пограничники, пересечь границу в обход установленным КПВВ пытались 10 граждан Израиля и 1 гражданин Франции.
Из-за нарушения иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на 5 лет и принудительно вернут домой.
Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения паломников доставили в пограничное подразделение.
Материалы об административном правонарушении направили в суд.
Предыстория:
- Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году праздновали с вечера 18 сентября по вечер 20-го.
- Ежегодно хасиды приезжали в это время в Умань на могилу цадика Нахмана. В этом году въезд в Украину для иностранцев закрыт с 28 августа по 28 сентября. Однако некоторые хасиды все равно смогли приехать, и в Умани проходят празднования.
- Улицы Умани патрулируют представители сводного отряда, а это – около 600 полицейских из разных областей Украины. Также 6 полицейских прибыли из Израиля.
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