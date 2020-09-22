ОПЗЖ висунула в мери Києва ексголову КМДА

"Опозиційна платформа – За життя" висунула на вибори мера Києва Олександра Попова - колишнього "регіонала" голову КМДА часів президентства Віктор Януковича.

Джерело: ОПЗЖ у Facebook

Деталі: 59-річний Попов – уродженець Кривого Рогу. В уряді Януковича часів президентства Віктора Ющенка трохи більше півроку займав посаду міністра житлово-комунального господарства. Таку ж посаду обіймав в уряді Миколи Азарова.

Був народним депутатом 6 скликання від "Партії регіонів".

З листопада 2010 року до грудня 2013 року очолював Київську міську державну адміністрацію. Йому оголошували підозру в причетності до побиття активістів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. Пресслужба Попова повідомляла, що термін притягнення його до відповідальності закінчився 30 листопада 2018 року.