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ОПЗЖ висунула в мери Києва ексголову КМДА

Вівторок, 22 вересня 2020, 14:26
ОПЗЖ висунула в мери Києва ексголову КМДА
УНІАН

"Опозиційна платформа – За життя" висунула на вибори мера Києва Олександра Попова - колишнього "регіонала" голову КМДА часів президентства Віктор Януковича.

Джерело: ОПЗЖ у Facebook

Деталі: 59-річний Попов – уродженець Кривого Рогу. В уряді Януковича часів президентства Віктора Ющенка трохи більше півроку займав посаду міністра житлово-комунального господарства. Таку ж посаду обіймав в уряді Миколи Азарова.

Був народним депутатом 6 скликання від "Партії регіонів".

З листопада 2010 року до грудня 2013 року очолював Київську міську державну адміністрацію. Йому оголошували підозру в причетності до побиття активістів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. Пресслужба Попова повідомляла, що термін притягнення його до відповідальності закінчився 30 листопада 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориКиїв
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