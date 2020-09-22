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ОПЗЖ выдвинула в мэры Киева экс-главу КГГА

Вторник, 22 сентября 2020, 14:26
УНИАН

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула на выборы мэра Киева Александра Попова - бывшего "регионала" главу КГГА времен президентства Виктора Януковича.

Источник: ОПЗЖ в Facebook

Детали: 59-летний Попов - уроженец Кривого Рога. В правительстве Януковича времен президентства Виктора Ющенко чуть более полугода занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства. Такую же должность занимал в правительстве Николая Азарова.

Был народным депутатом 6 созыва от "Партии регионов".

С ноября 2010 года до декабря 2013 года возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. Ему объявляли подозрение в причастности к избиению активистов на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. Пресс-служба Попова сообщала, что срок привлечения его к ответственности истек 30 ноября 2018 года.

Украинская правда
Темы: виборыКиев


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