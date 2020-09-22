Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

До послаблення карантину в Україні готові лише 2 області

Вівторок, 22 вересня 2020, 15:16

Станом на 22 вересня до послаблення карантину в Україні готові лише Кіровоградська та Херсонська області. 

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Київ та 22 області України не готові до пом'якшення карантинних заходів.

У 22 регіонах і столиці перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 152,3 на 100 тисяч осіб.

 

Ще гірша ситуація у Тернопільській області (400,8 хворих на 100 тисяч населення), Чернівецькій (208,2), Івано-Франківській (158,7) та Харківській (162,4) областях.

Нагадаємо: 

  • За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусCovid-2019МОЗУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Білорусі винесли вирок підозрюваному у вбивсті гітариста "Ляпіс Трубецкой"

фото, відеоНа кордоні затримали групу хасидів: добиралися з Умані інкогніто

У Києві підтвердили більше 20 тисяч випадків COVID-19

фотоСтепанов відчитав владу Запоріжжя за концерти: Це просто треш якийсь

За добу в Україні на COVID захворіли 2 884 людини, всього хворіють понад 97 тисяч

Пожежа у будинку Шабуніна почалась через підпал – експертиза

Усі новини...
карантин
Степанов відчитав владу Запоріжжя за концерти: Це просто треш якийсь
Італія вимагатиме негативний тест від мандрівників з низки регіонів Франції
З вівторка в оновлених "червоних зонах" вводять нові обмеження
Останні новини
15:16
мапаДо послаблення карантину в Україні готові лише 2 області
15:13
На навчаннях в Росії розбився винищувач
14:54
Україна - друга в світі за темпами зростання експорту лохини
14:46
Арбітраж з ЄС щодо лісу-кругляка може коштувати Україні до мільйона євро
14:42
Фонд держмайна хоче удвічі збільшити план надходжень від приватизації у 2021 році
14:26
ОПЗЖ висунула в мери Києва ексголову КМДА
14:26
Голова Dragon Capital: Інвестори вважають політику держави незрозумілою
14:23
Більше 20 млн грн: директора "Льодового стадіона" підозрюють в розкраданні на ремонті
14:22
Закарпаття продаватиме всю необроблену деревину через Prozorro
14:03
фотоУ кабінеті головного патрульного Донеччини знайшли склад боєприпасів
Усі новини...