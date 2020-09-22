До послаблення карантину в Україні готові лише 2 області
Вівторок, 22 вересня 2020, 15:16
Станом на 22 вересня до послаблення карантину в Україні готові лише Кіровоградська та Херсонська області.
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Київ та 22 області України не готові до пом'якшення карантинних заходів.
У 22 регіонах і столиці перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.
У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 152,3 на 100 тисяч осіб.
Ще гірша ситуація у Тернопільській області (400,8 хворих на 100 тисяч населення), Чернівецькій (208,2), Івано-Франківській (158,7) та Харківській (162,4) областях.
Нагадаємо:
- За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.
Українська правда