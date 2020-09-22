До послаблення карантину в Україні готові лише 2 області

Станом на 22 вересня до послаблення карантину в Україні готові лише Кіровоградська та Херсонська області.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Київ та 22 області України не готові до пом'якшення карантинних заходів.

У 22 регіонах і столиці перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 152,3 на 100 тисяч осіб.

Ще гірша ситуація у Тернопільській області (400,8 хворих на 100 тисяч населення), Чернівецькій (208,2), Івано-Франківській (158,7) та Харківській (162,4) областях.

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