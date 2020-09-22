К ослаблению карантина в Украине готовы только 2 области
Вторник, 22 сентября 2020, 15:16
По состоянию на 22 сентября к ослаблению карантина в Украине готовы только Кировоградская и Херсонская области.
Источник: сайт Министерства здравоохранения
Детали: Киев и 22 области Украины не готовы к смягчению карантинных мероприятий.
В 22 регионах и столице превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.
В Киеве показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней составил 152,3 на 100 тысяч человек.
Еще хуже ситуация в Тернопольской области (400,8 больных 100 тысяч населения), Черновицкой (208,2), Ивано-Франковской (158,7) и Харьковской (162,4) областях.
Напомним:
- За сутки 21 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, 59 больных умерли, а рекордные 1717 человек выздоровели от коронавирусной болезни; были госпитализированы 504 больных.
Украинская правда