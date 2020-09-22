Рятувальникам вдалося загасити пожежу на сміттєзвалищі в Києві

Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі столиці.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "О 16:12 22 вересня пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати. Дана пожежа супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу".

Деталі: Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання усіх осередків тління, найбільша загальна площа займання сягала 21 вересня орієнтовно 2000 кв. м. Також, за допомогою колісних екскаваторів та вантажних самоскидів, столичні комунальники підвозили землю для засипання осередків займання.

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