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Рятувальникам вдалося загасити пожежу на сміттєзвалищі в Києві

Вівторок, 22 вересня 2020, 16:48

Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі столиці.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "О 16:12 22 вересня пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати. Дана пожежа  супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу".

Деталі: Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання усіх осередків тління, найбільша загальна площа займання сягала 21 вересня орієнтовно 2000 кв. м. Також, за допомогою колісних екскаваторів та вантажних самоскидів, столичні комунальники підвозили землю для засипання осередків займання.

Передісторія:

  • 20 вересня о 12:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Колекторній, у Дарницькому районі столиці. По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв.
  • 21 вересня через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі, у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення через те, що в ході ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища.

Українська правда
Теми: пожежаКиїв


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