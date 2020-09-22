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Спасателям удалось потушить пожар на свалке в Киеве

Вторник, 22 сентября 2020, 16:48

Спасатели ликвидировали пожар на свалке в Дарницком районе столицы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать. Этот пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа".

Детали: В течение двух суток спасатели осуществляли пролив всех очагов тления, самая большая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Также с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов столичные коммунальщики подвозили землю для засыпки очагов возгорания.

Предыстория:

  • 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе, в некоторых районах города наблюдалось значительное задымление, потому что в ходе ликвидации пожар частично перекинулся на торфяники.
  • 20 сентября в 12:45 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Коллекторной, в Дарницком районе столицы. По прибытию к месту происшествия, пожарные установили, что горит свалка на площади 500 м.кв.

Украинская правда
Темы: пожарКиев


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