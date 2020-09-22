Спасателям удалось потушить пожар на свалке в Киеве

Спасатели ликвидировали пожар на свалке в Дарницком районе столицы.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "В 16:12 22 сентября пожар пожарным удалось ликвидировать. Этот пожар сопровождался тлением отдельных ячеек мусора, а также возгоранием торфа".

Детали: В течение двух суток спасатели осуществляли пролив всех очагов тления, самая большая общая площадь возгорания достигала 21 сентября ориентировочно 2000 кв. м. Также с помощью колесных экскаваторов и грузовых самосвалов столичные коммунальщики подвозили землю для засыпки очагов возгорания.

Предыстория: