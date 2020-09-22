Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Росії планують ввести тисячні штрафи за заклик до відчуження території

Вівторок, 22 вересня 2020, 16:51

Державна Дума Росії в першому читанні прийняла поправки в законодавство, якими встановлюються штрафи за публічні заклики до відчуження частини території РФ.

Джерело: Meduza

Деталі: Поправки передбачають, що перший такий заклик буде вважатися адміністративним правопорушенням, в повторний – кримінальним.

Штрафи за перший заклик для громадян складуть від 30 до 60 тисяч рублів, для посадових осіб - від 60 до 100 тисяч рублів, для юридичних осіб - від 200 до 300 тисяч.

У разі закликів через інтернет штрафи зростають до діапазонів 70-100 тисяч, 100-200 тисяч і 300-500 тисяч рублів відповідно.

Розмір штрафів у разі притягнення до кримінальної відповідальності буде підвищено - замість діапазону від 100 до 300 тисяч рублів він становитиме від 200 до 400 тисяч.

Термін позбавлення волі за заклики до порушення територіальної цілісності країни залишиться колишнім - до чотирьох років.

Читайте також: Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Передісторія: Після прийняття поправок до Конституції РФ в неї, крім іншого, був доданий пункт про те, що "дії, спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються".

В Росії тоді заявили, що це зокрема потрібно, щоб зробити неконституційними будь-які законопроекти, пов'язані з поверненням Криму Україні.

Теми: Росіяштрафианексія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket

У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки

фотоУ кабінеті головного патрульного Донеччини знайшли склад боєприпасів

У Білорусі винесли вирок підозрюваному у вбивсті гітариста "Ляпіс Трубецкой"

фото, відеоНа кордоні затримали групу хасидів: добиралися з Умані інкогніто

У Києві підтвердили більше 20 тисяч випадків COVID-19

Усі новини...
Росія
На навчаннях в Росії розбився винищувач
У Росії ФСБ схопила керівництво "Церкви останнього заповіту"
Доступ до "ВКонтакте": РНБО назвала причини і свої дії для блокування
Останні новини
17:44
Кислиця про воду в Крим: Росія повинна визнати себе окупантом та попросити
17:38
Судитимуть поліцейського, який захищав "Харків Прайд" і перестарався
17:30
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:29
Боррель відвідає Донбас разом з головою Європейської ради
17:27
В ЄС готові надати 1,2 мільярда євро Україні, але чекають конструктиву від роботи з МВФ
17:24
Білорусь проігнорувала протест України щодо обшуку автомобіля посла
17:23
Єрмак вибілює бюджет-2021: каже, що не всі гроші Авакову
17:05
В Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket
16:51
В Росії планують ввести тисячні штрафи за заклик до відчуження території
16:50
Apple шукає аналітика зі знанням українських діалектів
Усі новини...