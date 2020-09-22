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В Росії планують ввести тисячні штрафи за заклик до відчуження території

Вівторок, 22 вересня 2020, 16:51
В Росії планують ввести тисячні штрафи за заклик до відчуження території

Державна Дума Росії в першому читанні прийняла поправки в законодавство, якими встановлюються штрафи за публічні заклики до відчуження частини території РФ.

Джерело: Meduza

Деталі: Поправки передбачають, що перший такий заклик буде вважатися адміністративним правопорушенням, в повторний – кримінальним.

Штрафи за перший заклик для громадян складуть від 30 до 60 тисяч рублів, для посадових осіб - від 60 до 100 тисяч рублів, для юридичних осіб - від 200 до 300 тисяч.

У разі закликів через інтернет штрафи зростають до діапазонів 70-100 тисяч, 100-200 тисяч і 300-500 тисяч рублів відповідно.

Розмір штрафів у разі притягнення до кримінальної відповідальності буде підвищено - замість діапазону від 100 до 300 тисяч рублів він становитиме від 200 до 400 тисяч.

Термін позбавлення волі за заклики до порушення територіальної цілісності країни залишиться колишнім - до чотирьох років.

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Передісторія: Після прийняття поправок до Конституції РФ в неї, крім іншого, був доданий пункт про те, що "дії, спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються".

В Росії тоді заявили, що це зокрема потрібно, щоб зробити неконституційними будь-які законопроекти, пов'язані з поверненням Криму Україні.

Теми: Росіяштрафианексія
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