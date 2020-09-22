В России планируют штрафовать за призывы к отчуждению территории

Государственная Дума России в первом чтении приняла поправки в законодательство, которыми устанавливаются штрафы за публичные призывы к отчуждению части территории РФ.

Источник: Meduza

Детали: Поправки предусматривают, что первый такой призыв будет считаться административным правонарушением, а повторный - криминальным.

Штрафы за первый призыв для граждан составят от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч.

В случае призывов через интернет штрафы возрастают до диапазонов 70-100 тысяч, 100-200 тысяч 300-500 тысяч рублей соответственно.

Размер штрафов в случае привлечения к уголовной ответственности будет повышен - вместо диапазона от 100 до 300 тысяч рублей он составит от 200 до 400 000.

Срок лишения свободы за призывы к нарушению территориальной целостности страны останется прежним - до четырех лет.

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Предыстория: После принятия поправок в Конституцию РФ в нее, помимо прочего, был добавлен пункт о том, что "действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

В России тогда заявили, что это в частности нужно, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.