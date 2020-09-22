Добу гасили пожежу на полігоні в Херсонській області

22 вересня погасили лісову пожежу, яка сталася під час проведення штатних стрільб, на полігоні оперативного командування "Південь".

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Херсонська область: о 17:30 22 вересня пожежу лісового масиву у Голопристанському районі, що виникла 21 вересня, ліквідовано.

Нагадаємо: 21 вересня на полігоні оперативного командування "Південь" сталось займання сухої трави у полі й сухостою в лісосмузі.

До гасіння пожежі залучили 104 людини та 32 одиниці техніки, в тому числі два літаки, два пожежні танки та вертоліт Збройних сил.