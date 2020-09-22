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Сутки тушили пожар на полигоне в Херсонской области

Вторник, 22 сентября 2020, 18:08

22 сентября погасили лесной пожар, который произошел во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования "Юг".

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "Херсонская область: в 17:30 22 сентября пожар лесного массива в Голопристанском районе, возникший 21 сентября, ликвидирован.

 

Напомним: 21 сентября на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.

К тушению пожара привлекли 104 человека 32 единицы техники, в том числе два самолета, два пожарных танка и вертолет Вооруженных сил.

Украинская правда
Темы: Херсонская областьпожарМВДГСЧС


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