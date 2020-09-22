Сутки тушили пожар на полигоне в Херсонской области
Вторник, 22 сентября 2020, 18:08
22 сентября погасили лесной пожар, который произошел во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования "Юг".
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "Херсонская область: в 17:30 22 сентября пожар лесного массива в Голопристанском районе, возникший 21 сентября, ликвидирован.
Напомним: 21 сентября на полигоне оперативного командования "Юг" произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе.
К тушению пожара привлекли 104 человека 32 единицы техники, в том числе два самолета, два пожарных танка и вертолет Вооруженных сил.
Украинская правда