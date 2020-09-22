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Путін в ООН запропонував скасувати санкції у світовій економіці

Вівторок, 22 вересня 2020, 19:50
Путін в ООН запропонував скасувати санкції у світовій економіці

Президент Росії Володимир Путін, виступаючи на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, сказав, що для відновлення світової економіки в період пандемії необхідне "розчищення від обмежень і санкцій".

Джерело: РБК

Пряма мова Путіна: "Загалом розчищення, звільнення світової торгівлі від бар'єрів, заборон, обмежень, санкцій могло б стати гарною підмогою для відновлення глобального зростання, скорочення безробіття".

Чому це важливо: США, країни Європейського Союзу та України запровадили проти Росії та окремих росіян санкції за анексію та агресію.

Росія захопила півострів Крим у лютому-березні 2014 року, а у квітні-травні того ж року спровокувала сепаратистські настрої та збройний конфлікт на сході України – в Донецькій і Луганській областях.

Довідка: Востаннє Путін виступав на сесії Генасамблеї ООН у 2015 році.

Передісторія: У березні 2020 року Путін заявляв, що йому байдужі санкції західних країн, введені проти Російської Федерації через анексію Криму та агресію проти України.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінсанкціїООНекономікаокупація
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