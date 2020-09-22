Путин в ООН предложил отменить санкции в мировой экономике

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказал, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима "расчистка от ограничений и санкций".

Источник: РБК

Прямая речь Путина: "В целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы".

Почему это важно: США, страны Европейского Союза и Украина ввели против России и отдельных россиян санкции за аннексию и агрессию.

Россия захватила полуостров Крым в феврале-марте 2014 года, а в апреле-мае того же года спровоцировала сепаратистские настроения и вооруженный конфликт на востоке Украины - в Донецкой и Луганской областях.

Справка: Последний раз Путин выступал на сессии Генассамблеи ООН в 2015 году.

Предыстория: В марте 2020 года Путин заявлял, что ему безразличны санкции западных стран, введенные против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.