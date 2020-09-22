Авіакомпанії закликають тестувати пасажирів на COVID-19 перед відльотом

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) вважає, що краще робити тести на COVID-19 перед міжнародними польотами, ніж відправляти пасажирів в самоізоляцію.

Джерело: головний виконавчий директор IATA Олександр де Жюняк, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Очікується, що тести, які може проводити в тому числі немедичний персонал, будуть доступними вже у найближчі тижні. Ці тести повинні виконуватися відповідно до загальноприйнятих стандартів.

Наразі ми не бачимо альтернативного рішення, яке було би менш складним або ефективнішим".

Деталі: Тести коштуватимуть $7, і вони мають стати заміною самоізоляції, яка негативно впливаєна туристичну галузь.

Нагадаємо: 22 вересня у США зафіксували 200 тисяч смертей від COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?