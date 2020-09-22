Авиакомпании призывают тестировать пассажиров на COVID-19 перед отлетом

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) считает, что лучше делать тесты на COVID-19 перед международными полетами, чем отправлять пассажиров на самоизоляцию.

Источник: главный исполнительный директор IATA Александр де Жюняк, которого цитирует Reuters

Прямая речь: "Ожидается, что тесты, которые может проводить в том числе немедицинский персонал, будут доступны уже в ближайшие недели. Эти тесты должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами.

Пока мы не видим альтернативного решения, которое было бы меньше сложным или более эффективным".

Детали: Тесты будут стоить $7, и они должны стать заменой самоизоляции, которая негативно влияет на туристическую отрасль.

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