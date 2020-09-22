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Комітет сенату США одноголосно підтримав Дейтона на посаду посла в Україні

Вівторок, 22 вересня 2020, 23:33

Комітет із закордонних справ сенату одноголосно підтримав кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Жоден законодавець з обох партій не висловив зауважень щодо його призначення. Сам Дейтон не був присутнім на слуханнях.

Комітет також підтримав (але не одноголосно) Джулі Фішер на посаду американського посла в Білорусі. проти її кандидатури виступив сенатор-демократ Крис Мерфі.

Пряма мова Мерфі: "Я виступаю проти цієї кандидатури. Ми зупинили дипломатичні відносини з Білоруссю через спроби Лукашенка притиснути демократію, права людини і свободу ЗМІ. Очевидно, ми перебуваємо у важкій кризі сьогодні, але це дивний момент для США, щоб відновлювати відносини з урядом Білорусі, який брутально придушує протестувальників на вулицях".

Нагадаємо: У травні президент США Дональд Трамп вніс до Сенату кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.

Теми: США


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