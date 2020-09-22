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Комитет сената США единогласно поддержал Дейтона на должность посла в Украине

Вторник, 22 сентября 2020, 23:33
Комитет сената США единогласно поддержал Дейтона на должность посла в Украине

Комитет по иностранным делам сената единогласно поддержал кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Ни один законодатель из обеих партий не высказал замечаний относительно его назначения. Сам Дейтон не присутствовал на слушаниях.

Комитет поддержал (но не единогласно) Джули Фишер на должность американского посла в Беларуси, против ее кандидатуры выступил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Прямая речь Мерфи: "Я выступаю против этой кандидатуры. Мы остановили дипломатические отношения с Беларусью из-за попыток Лукашенко прижать демократию, права человека и свободу СМИ. Очевидно, мы находимся в тяжелом кризисе сегодня, но это странный момент для США, чтобы восстанавливать отношения с правительством Беларуси, которое грубо подавляет протестующих на улицах".

Напомним: Президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Темы: США
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