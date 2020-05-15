Президент США Дональд Трамп вніс до Сенату кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.

Джерело: The White House

Дослівно: "Кіта Дейтона з Вашингтона призначити надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні".

Довідка: Нині Дейтон є старшим радником США з оборони в Україні. З 2010 року генерал-лейтенанта у відставці Кіт Дейтон директор Центру Джорджа К. Маршалла в Гарміші (Німеччина).

Дейтон також служив в армії США протягом 40 років, в тому числі працював координатором з питань безпеки в Ізраїлі і Палестинській адміністрації, а також директором зі стратегії, планів і політики в Пентагоні і був військовим аташе у посольстві в Росії.

Дипломат володіє німецькою та російською мовами.

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