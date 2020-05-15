Трамп вніс до Сенату кандидатуру на посаду посла в Україні
П'ятниця, 15 травня 2020, 01:10
Президент США Дональд Трамп вніс до Сенату кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.
Джерело: The White House
Дослівно: "Кіта Дейтона з Вашингтона призначити надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні".
Довідка: Нині Дейтон є старшим радником США з оборони в Україні. З 2010 року генерал-лейтенанта у відставці Кіт Дейтон директор Центру Джорджа К. Маршалла в Гарміші (Німеччина).
Дейтон також служив в армії США протягом 40 років, в тому числі працював координатором з питань безпеки в Ізраїлі і Палестинській адміністрації, а також директором зі стратегії, планів і політики в Пентагоні і був військовим аташе у посольстві в Росії.
Дипломат володіє німецькою та російською мовами.
Нагадаємо:
- У 2019 році американську місію в Україні очолювали два повірених у справах: Вільям Тейлор, який обіймав посаду посла США в 2006-2009 роках, і Крістіна Квін, яка очолює місію по цей час.
- Колишня посол США в Україні Марі Йованович, яка готується написати книгу, зокрема, про свою роботу в Україні, обіймала цю посаду з серпня 2016 року до травня 2019 року.
- Американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп відкликав Йованович на тлі скарг його прибічників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані, на те, що вона перешкоджає спробам переконати Київ провести розслідування стосовно можливого майбутнього конкурента Трампа на виборах демократа Джозефа Байдена.
- Пізніше комітет із розвідки Палати представників Сенату США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції Йованович в Україні за нею нібито незаконно стежили, а також, що можливо, приватні особи втручалися в роботу її електронних гаджетів на замовлення громадян США.
- За цим фактом Нацполіція відкрила відповідні кримінальні провадження.
Микола Донєв, УП