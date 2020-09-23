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Чернівецька область – друга за числом смертей від коронавірусу

Середа, 23 вересня 2020, 00:23
Чернівецька область – друга за числом смертей від коронавірусу

За числом летальних випадків попереду Чернівецької області знаходиться лише Львівщина. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: За час пандемії на Буковині зареєстрували 342 смерті, на Львівщині – 527. У Києві та на Харківщині – 325 та 308 смертей відповідно. 

Серед загиблих буковинців – майже 85% мали супутні захворювання. У інших померлих значних проблем зі здоров’ям не було.

22 вересня в області підтвердили 144 випадки зараження коронавірусом. Для цього лабораторія опрацювала 940 зразків. 

Цього ж дня одужали 67 хворих. Загалом в області зафіксували 13448 випадків COVID-19 та 7719 одужань. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

  • За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб, із них 3 642 особи померли, а 79 901 людина одужала. Станом на зараз хворіють 97 694 жителів України.

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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