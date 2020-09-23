Чернівецька область – друга за числом смертей від коронавірусу
За числом летальних випадків попереду Чернівецької області знаходиться лише Львівщина.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: За час пандемії на Буковині зареєстрували 342 смерті, на Львівщині – 527. У Києві та на Харківщині – 325 та 308 смертей відповідно.
Серед загиблих буковинців – майже 85% мали супутні захворювання. У інших померлих значних проблем зі здоров’ям не було.
22 вересня в області підтвердили 144 випадки зараження коронавірусом. Для цього лабораторія опрацювала 940 зразків.
Цього ж дня одужали 67 хворих. Загалом в області зафіксували 13448 випадків COVID-19 та 7719 одужань.
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Нагадаємо:
- За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб, із них 3 642 особи померли, а 79 901 людина одужала. Станом на зараз хворіють 97 694 жителів України.