Чернівецька область – друга за числом смертей від коронавірусу

За числом летальних випадків попереду Чернівецької області знаходиться лише Львівщина.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: За час пандемії на Буковині зареєстрували 342 смерті, на Львівщині – 527. У Києві та на Харківщині – 325 та 308 смертей відповідно.

Серед загиблих буковинців – майже 85% мали супутні захворювання. У інших померлих значних проблем зі здоров’ям не було.

22 вересня в області підтвердили 144 випадки зараження коронавірусом. Для цього лабораторія опрацювала 940 зразків.

Цього ж дня одужали 67 хворих. Загалом в області зафіксували 13448 випадків COVID-19 та 7719 одужань.

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