Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чернівецька область – друга за числом смертей від коронавірусу

Середа, 23 вересня 2020, 00:23

За числом летальних випадків попереду Чернівецької області знаходиться лише Львівщина. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: За час пандемії на Буковині зареєстрували 342 смерті, на Львівщині – 527. У Києві та на Харківщині – 325 та 308 смертей відповідно. 

Серед загиблих буковинців – майже 85% мали супутні захворювання. У інших померлих значних проблем зі здоров’ям не було.

22 вересня в області підтвердили 144 випадки зараження коронавірусом. Для цього лабораторія опрацювала 940 зразків. 

Цього ж дня одужали 67 хворих. Загалом в області зафіксували 13448 випадків COVID-19 та 7719 одужань. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

  • За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб, із них 3 642 особи померли, а 79 901 людина одужала. Станом на зараз хворіють 97 694 жителів України.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 22 вересня: самогубства в лікарні, антирекорд захворюваності

За викрадення автівки тепер тільки саджатимуть: Зеленський підписав закон

Кислиця про воду в Крим: Росія повинна визнати себе окупантом та попросити

Єрмак вибілює бюджет-2021: каже, що не всі гроші Авакову

В Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket

У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки

Усі новини...
коронавірус
Під час карантину дозволили не ставити оцінки з деяких предметів
Авіакомпанії закликають тестувати пасажирів на COVID-19 перед відльотом
У США зафіксували 200 тисяч смертей від COVID-19
Останні новини
01:01
ВідеоОдіозного СБУшника Демчину з днем народження вітали колишні міністри та силовики
00:23
Чернівецька область – друга за числом смертей від коронавірусу
23:57
Під час карантину дозволили не ставити оцінки з деяких предметів
23:33
Комітет сенату США одноголосно підтримав Дейтона на посаду посла в Україні
22:56
Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні коштів Коломойським – журналісти
22:09
Авіакомпанії закликають тестувати пасажирів на COVID-19 перед відльотом
21:45
Новини економіки: 130 мільйонів банку "сім'ї" Януковича, казахський реформатор
21:23
В Україні розробили путівник для іноземних інвесторів
21:11
Новини 22 вересня: самогубства в лікарні, антирекорд захворюваності
21:02
Розмова Макрона і Путіна про отруєння Навального була "діалогом глухих" – Le Monde
Усі новини...