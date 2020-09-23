Черновицкая область – вторая по числу смертей от коронавируса

По числу летальных исходов впереди Черновицкой области находится лишь Львовская область.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: За время пандемии на Буковине зарегистрировали 342 смерти, на Львовщине – 527. В Киеве и в Харьковской области – 325 и 308 смертей соответственно.

Среди погибших буковинцев – почти 85% имели сопутствующие заболевания. В других умерших значительных проблем со здоровьем не было.

22 сентября в области подтвердили 144 случая заражения коронавирусом. Для этого лаборатория обработала 940 образцов.

В этот же день выздоровели 67 больных. Всего в области зафиксировали 13 448 случаев COVID-19 и 7719 выздоровлений.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Напомним: