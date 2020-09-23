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Пандемія: Україна у світі вже 14 за числом нових хворих за добу 

Середа, 23 вересня 2020, 04:49

За числом випадків коронавірусу, виявлених 21 вересня, Україна опинилась на 14 місці у світі, попереду такі країни як Мексика, Іран, Індонезія, Ірак, Велика Британія та інші.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За вказаний період у світі підтвердили 272 тисячі нових хворих. Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Індії, США та Бразилії.

Окрім того, 21 вересня від ускладнень захворювання померли 5605 осіб.

За час пандемії було зареєстровано 31,7 мільйони випадків коронавірусу, із яких 975 тисяч – летальні.

Вилікувалась від захворювання 23,3 мільйони осіб. Активними залишаються 7,4 мільйони випадків зараження.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

  • За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.
  • За весь час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб, із них 3 642 особи померли, а 79 901 людина одужала. Станом на зараз хворіють 97 694 жителів України.

Українська правда
Теми: коронавірус


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