Пандемія: Україна у світі вже 14 за числом нових хворих за добу
За числом випадків коронавірусу, виявлених 21 вересня, Україна опинилась на 14 місці у світі, попереду такі країни як Мексика, Іран, Індонезія, Ірак, Велика Британія та інші.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За вказаний період у світі підтвердили 272 тисячі нових хворих. Найбільше випадків коронавірусу зафіксували у Індії, США та Бразилії.
Окрім того, 21 вересня від ускладнень захворювання померли 5605 осіб.
За час пандемії було зареєстровано 31,7 мільйони випадків коронавірусу, із яких 975 тисяч – летальні.
Вилікувалась від захворювання 23,3 мільйони осіб. Активними залишаються 7,4 мільйони випадків зараження.
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Нагадаємо:
- За добу 21 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 884 особам, 59 хворих померли, а рекордні 1 717 осіб одужали від коронавірусної хвороби; було госпіталізовано 504 хворих.
- За весь час пандемії в Україні захворіли 181 237 осіб, із них 3 642 особи померли, а 79 901 людина одужала. Станом на зараз хворіють 97 694 жителів України.