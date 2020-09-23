Пандемия: Украина в мире уже 14 по числу новых больных за сутки

По числу случаев коронавируса, выявленных 21 сентября, Украина оказалась на 14 месте в мире, впереди такие страны как Мексика, Иран, Индонезия, Ирак, Великобритания и другие.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: За указанный период в мире подтвердили 27 тысяч новых больных. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Индии, США и Бразилии.

Кроме того, 21 сентября от осложнений заболевания умерли 5605 человек.

За время пандемии было зарегистрировано 31,7 миллиона случаев коронавируса, из которых 975 тысяч – летальные.

Вылечилась от заболевания 23,3 миллиона человек. Активными остаются 7,4 миллиона случаев заражения.

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