Пандемия: Украина в мире уже 14 по числу новых больных за сутки
По числу случаев коронавируса, выявленных 21 сентября, Украина оказалась на 14 месте в мире, впереди такие страны как Мексика, Иран, Индонезия, Ирак, Великобритания и другие.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: За указанный период в мире подтвердили 27 тысяч новых больных. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Индии, США и Бразилии.
Кроме того, 21 сентября от осложнений заболевания умерли 5605 человек.
За время пандемии было зарегистрировано 31,7 миллиона случаев коронавируса, из которых 975 тысяч – летальные.
Вылечилась от заболевания 23,3 миллиона человек. Активными остаются 7,4 миллиона случаев заражения.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?
Напомним:
- За сутки 21 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, 59 больных умерли, а рекордные 1717 человек выздоровели от коронавирусной болезни; были госпитализированы 504 больных.
- За все время пандемии в Украине заболели 181 237 человек, из них 3 642 человека умерли, а 79 901 человек выздоровел. По состоянию на сейчас болеют 97 694 жителей Украины.