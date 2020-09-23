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Штаб не фіксує провокацій окупантів вже другу добу 

Середа, 23 вересня 2020, 07:28

22 вересня російські найманці жодного разу не порушили режим припинення вогню, від початку поточної доби також спостерігається тиша.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Минулої доби, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Утім, зважаючи на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики".

Деталі: Зазначається, що українські бійці дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи,

Від початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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