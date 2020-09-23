Штаб не фиксирует провокаций оккупантов уже вторые сутки

22 сентября российские наемники ни разу не нарушили режим прекращения огня, от начала текущих суток также наблюдается тишина.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы".

Детали: Отмечается, что украинские бойцы придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы,

С начала текущих суток на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.