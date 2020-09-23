Обвинувачена в сепаратизмі Штепа знову мітить у мери Слов’янська

Ексмер Слов’янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, офіційно зареєструвалась кандидатом у міські голови.

Джерело: пост Штепи у Facebook

Пряма мова: "Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від Партії Миру та Розвитку! Нас з вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов'янськ гідним, красивим і комфортним містом! Тільки вперед!".

Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и... Опубліковано Нелею Игоревною Штепою Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Деталі: Штепа також опублікувала посвідчення кандидата з печаткою Слов’янської міської територіальної виборчої комісії.

Що було раніше: У серпні Громадянська мережа ОПОРА повідомила, що Штепа на бордах у місті рекламує себе російською мовою як кандидата в мери Слов'янська. В ОПОРІ також зазначали, що політична реклама Штепи може мати ознаки дочасної агітації.

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