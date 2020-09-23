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Обвинувачена в сепаратизмі Штепа знову мітить у мери Слов’янська

Середа, 23 вересня 2020, 09:41
Обвинувачена в сепаратизмі Штепа знову мітить у мери Слов’янська
Скриншот з відео на сторінці Штепи у Facebook

Ексмер Слов’янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, офіційно зареєструвалась кандидатом у міські голови.

Джерело: пост Штепи у Facebook

Пряма мова: "Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від Партії Миру та Розвитку! Нас з вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов'янськ гідним, красивим і комфортним містом! Тільки вперед!".

Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и...

Опубліковано Нелею Игоревною Штепою Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Деталі: Штепа також опублікувала посвідчення кандидата з печаткою Слов’янської міської територіальної виборчої комісії.

Що було раніше: У серпні  Громадянська мережа ОПОРА повідомила, що Штепа на бордах у місті рекламує себе російською мовою як кандидата в мери Слов'янська. В ОПОРІ також зазначали, що політична реклама Штепи може мати ознаки дочасної агітації.

Передісторія:

  • Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань були зроблені "під дулом автомата". Їй загрожував довічний термін ув'язнення.
  • Наприкінці жовтня 2014 року прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт, де просила для Штепи довічного терміну. 20 вересня 2017 року суд змінив запобіжний захід – тримання під вартою – і випустив Штепу під домашній арешт.
  • У жовтні 2019 року Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи.
  • Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала 3600 євро компенсації за порушення права на свободу.

  

Українська правда

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Теми: Слов'янськДонецька областьвиборисепаратизм
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