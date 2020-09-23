Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.

Источник: пост Штепы в Facebook

Прямая речь: "Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с вами ждёт победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперёд!"

Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и... Опубліковано Нелею Игоревною Штепою Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Детали: Штепа также опубликовала удостоверение кандидата с печатью Славянской городской территориальной избирательной комиссии.

Что было раньше: В августе Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что Штепа на бордах в городе рекламирует себя на русском языке как кандидата в мэры Славянска. В ОПОРЕ также отмечали, что политическая реклама Штепы может иметь признаки преждевременной агитации.

Предыстория: