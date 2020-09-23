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Штепа, обвиняемая в сепаратизме, снова метит в мэры Славянска

Среда, 23 сентября 2020, 09:41
Скриншот с видео на странице Штепы в Facebook

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.

Источник: пост Штепы в Facebook

Прямая речь: "Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с вами ждёт победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперёд!"

Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и...

Опубліковано Нелею Игоревною Штепою Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Детали: Штепа также опубликовала удостоверение кандидата с печатью Славянской городской территориальной избирательной комиссии.

Что было раньше: В августе Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что Штепа на бордах в городе рекламирует себя на русском языке как кандидата в мэры Славянска. В ОПОРЕ также отмечали, что политическая реклама Штепы может иметь признаки преждевременной агитации.

Предыстория:

  • Штепу задержали 11 июля 2014 по подозрению в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий были сделаны "под дулом автомата". 
  • В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока. 20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения – содержание под стражей – и выпустил Штепу под домашний арест.
  • В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу экс-мэра Славянская Нели Штепы.
  • По решению ЕСПЧ она получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.

Украинская правда
Темы: СлавянскДонецкая областьвиборысепаратизм


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