Обвиняемая в сепаратизме Штепа снова метит в мэры Славянска
Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.
Источник: пост Штепы в Facebook
Прямая речь: "Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и Развития! Нас с вами ждёт победа! Вместе мы сделаем Славянск достойным, красивым и комфортным городом! Только вперёд!"
Родные мои, теперь официально, я являюсь кандидатом на должность Славянского городского головы от Партии Мира и...Опубліковано Нелею Игоревною Штепою Вівторок, 22 вересня 2020 р.
Детали: Штепа также опубликовала удостоверение кандидата с печатью Славянской городской территориальной избирательной комиссии.
Что было раньше: В августе Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что Штепа на бордах в городе рекламирует себя на русском языке как кандидата в мэры Славянска. В ОПОРЕ также отмечали, что политическая реклама Штепы может иметь признаки преждевременной агитации.
Предыстория:
- Штепу задержали 11 июля 2014 по подозрению в сепаратизме. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий были сделаны "под дулом автомата".
- В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока. 20 сентября 2017 года суд изменил меру пресечения – содержание под стражей – и выпустил Штепу под домашний арест.
- В октябре 2019 года Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу экс-мэра Славянская Нели Штепы.
- По решению ЕСПЧ она получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.