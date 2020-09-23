Навального виписали з лікарні
Російського опозиціонера Олексія Навального, який відновлюється у Німеччині після отруєння "Новічком", виписали з лікарні.
Джерело: повідомлення німецької клініки Charité, у якій лікувався російський політик
Дослівно: "Олексій Навальний, який з 22 серпня 2020 роки лікувався в Charité, був виписаний зі стаціонару.
Стан здоров'я пацієнта поліпшився настільки, що невідкладне лікування можна було припинити".
Деталі: Відзначається, що Навальний лікувався у "Шаріте" 32 доби, з них 24 у реанімації.
Зараз його лікарі вважають можливим повне одужання, судячи з попереднього курсу і поточного стану пацієнта.
Також в Charité додали, що про будь-які віддалені наслідки отруєння можна буде судити пізніше.
Публічне повідомлення про стан здоров'я Навального погоджено з ним і його дружиною.
Передісторія:
- На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
- Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
- Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
- Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.