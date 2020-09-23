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Навального виписали з лікарні

Середа, 23 вересня 2020, 10:19

Російського опозиціонера Олексія Навального, який відновлюється у Німеччині після отруєння "Новічком", виписали з лікарні.

Джерело: повідомлення німецької клініки Charité, у якій лікувався російський політик

Дослівно: "Олексій Навальний, який з 22 серпня 2020 роки лікувався в Charité, був виписаний зі стаціонару.

Стан здоров'я пацієнта поліпшився настільки, що невідкладне лікування можна було припинити".

Деталі: Відзначається, що Навальний лікувався у "Шаріте" 32 доби, з них 24 у реанімації.

Зараз його лікарі вважають можливим повне одужання, судячи з попереднього курсу і поточного стану пацієнта.

Також в Charité додали, що про будь-які віддалені наслідки отруєння можна буде судити пізніше.

Публічне повідомлення про стан здоров'я Навального погоджено з ним і його дружиною.

Передісторія: 

  • На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
  • Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
  • Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
  • Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.

Українська правда
Теми: НавальнийНімеччинамедицинаРосія


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