Навального виписали з лікарні

Російського опозиціонера Олексія Навального, який відновлюється у Німеччині після отруєння "Новічком", виписали з лікарні.

Джерело: повідомлення німецької клініки Charité, у якій лікувався російський політик

Дослівно: "Олексій Навальний, який з 22 серпня 2020 роки лікувався в Charité, був виписаний зі стаціонару.

Стан здоров'я пацієнта поліпшився настільки, що невідкладне лікування можна було припинити".

Деталі: Відзначається, що Навальний лікувався у "Шаріте" 32 доби, з них 24 у реанімації.

Зараз його лікарі вважають можливим повне одужання, судячи з попереднього курсу і поточного стану пацієнта.

Також в Charité додали, що про будь-які віддалені наслідки отруєння можна буде судити пізніше.

Публічне повідомлення про стан здоров'я Навального погоджено з ним і його дружиною.

Передісторія: