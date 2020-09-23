Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Навального выписали из больницы

Среда, 23 сентября 2020, 10:19
Навального выписали из больницы

Российского оппозиционера Алексея Навального, который восстанавливается в Германии после отравления ядом, выписали из больницы.

Источник: сообщение немецкой клиники Charité, в которой лечился российский политик

Дословно: "Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в Charité, был выписан из стационара.

Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить".

Детали: Отмечается, что Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации. 

Сейчас его лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента. 

Также в Charité добавили, что о каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже.

Публичное сообщение о состоянии здоровья Навального согласовано с ним и его женой.

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйГерманиямедицинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
22:49
В Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: