Российского оппозиционера Алексея Навального, который восстанавливается в Германии после отравления ядом, выписали из больницы.

Источник: сообщение немецкой клиники Charité, в которой лечился российский политик

Дословно: "Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в Charité, был выписан из стационара.

Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить".

Детали: Отмечается, что Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации.

Сейчас его лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента.

Также в Charité добавили, что о каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже.

Публичное сообщение о состоянии здоровья Навального согласовано с ним и его женой.

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