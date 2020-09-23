Навального выписали с больницы
Российского оппозиционера Алексея Навального, который восстанавливается в Германии после отравления ядом, выписали с больницы.
Источник: сообщение немецкой клиники Charité, в которой лечился российский политик
Дословно: "Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года лечился в Charité, был выписан из стационара.
Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить".
Детали: Отмечается, что Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня в реанимации.
Сейчас его лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента.
Также в Charité добавили, что о каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже.
Публичное сообщение о состоянии здоровья Навального согласовано с ним и его женой.
Предыстория:
- В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
- Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.