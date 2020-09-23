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У Києві понад 3 сотні нових хворих на COVID-19 і п’ять померлих

Середа, 23 вересня 2020, 12:11
У Києві понад 3 сотні нових хворих на COVID-19 і п’ять померлих
Фото КМДА

За минулу добу у столиці коронавірус підтвердили у 307 мешканців, з яких 37 дітей, 5 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість нових випадків COVID-19 у Києві, на жаль, не зменшується. Минулої доби захворіли ще 307 людей. Із них 37 – дітей. П'ятеро хворих померли". 

 

Деталі: Серед нових хворих – 161 жінка віком від 21 до 90 років і 16 дівчаток від чотирьох місяців до 17 років, 109 чоловіків віком від 18 до 93 років і 21 хлопчик від одного до 17 років. Захворіли також 9 медиків.

37 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (58), Дарницькому (50) та Дніпровському (36) районах.

Станом на 23 вересня у столиці уже 20 335 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус забрав життя 330 киян. Подолали хворобу 6 043 мешканці Києва (з них 114 за минулу добу).

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 22 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 497 людям, 63 хворих померли, 1 769 одужали від коронавірусної хвороби, але в лікарні поклали рекордну кількість людей – 711 хворих.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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