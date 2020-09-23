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В Киеве более 300 новых больных COVID-19 и пять умерших

Среда, 23 сентября 2020, 12:11
Фото КГГА

За минувшие сутки в столице коронавирус подтвердили у 307 жителей, из которых 37 детей, 5 больных скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество новых случаев COVID-19 в Киеве, к сожалению, не уменьшается. За прошедшие сутки заболели еще 307 человек. Из них 37 – дети. Пятеро больных умерли".

 

Детали: Среди новых больных – 161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет и 16 девочек от четырех месяцев до 17 лет, 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 21 мальчик от одного до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

37 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (58), Дарницком (50) и Днепровском (36) районах.

По состоянию на 23 сентября в столице уже 20 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус унес жизни 330 киевлян. Преодолели болезнь 6043 жителя Киева (из них 114 за минувшие сутки).

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Предыстория: 

  • За сутки 22 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 497 людям, 63 больных умерли, 1 769 выздоровели от коронавирусной болезни, но в больницы положили рекордное количество людей – 711 больных.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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