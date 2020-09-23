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"Лукашенко більше не президент, а голова ОМОНу": опозиція закликає до непокори

Середа, 23 вересня 2020, 12:28
Лукашенко більше не президент, а голова ОМОНу: опозиція закликає до непокори

У зв'язку з таємною інавгурацією Олександра Лукашенка опозиція закликає білорусів до безстрокової акції непокори.

Джерело: член президії Координаційної ради Білорусі Павло Латушко в Telegram, лідерка опозиції Світлана Тихановська, яку цитує "Пул Первой"

Деталі: Опозиціонер називає церемонію, що пройшла, спецоперацією. Латушко підкреслює, що відтепер Лукашенко не може вважатися президентом, оскільки порушив закон. Опозиція і далі наполягатиме на перевиборах.

Пряма мова: "Дорогі друзі. Сьогодні ми стали свідком безпрецедентної ситуації. Президент, який минає, який стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінаугураціі. Під охороною ОМОНу, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників.

Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Чесно кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі. Очевидно, що Олександр Лукашенко президент виключно ОМОНу і жменьки брехливих чиновників.

У нього був шанс піти ... Але все ж сині пальці зробили свою чорну справу. Диявольська жадоба влади і параноїдальний страх змусили його в черговий раз порушити закон. З сьогоднішнього дня він більше не президент Республіки Білорусь. Він просто глава ОМОНу, який без знаків розрізнення орудує на вулицях Білорусі і купки бюрократів.

Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу. Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх почати безстрокову акцію непокори!".

UPD: Світлана Тихановська, яка, за підрахунками опозиції перемогла на виборах президента, назвала інавгурацію фарсом. За її словами, насправді, в цей день Лукашенко просто пішов на пенсію.

Це означає, що його накази силовим структурам більше нелегітимні і не підлягають виконанню.

Що передувало: 23 вересня Лукашенко в присутності сотні осіб терміново провів свою інавгурацію. Захід не транслювали по національному телебаченню, хоч це передбачено законом.

Передісторія:

  • У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.
  • Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
  • Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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