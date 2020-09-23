Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Лукашенко більше не президент, а голова ОМОНу": опозиція закликає до непокори

Середа, 23 вересня 2020, 12:28

У зв'язку з таємною інавгурацією Олександра Лукашенка опозиція закликає білорусів до безстрокової акції непокори.

Джерело: член президії Координаційної ради Білорусі Павло Латушко в Telegram

Деталі: Опозиціонер називає церемонію, що пройшла, спецоперацією. Латушко підкреслює, що відтепер Лукашенко не може вважатися президентом, оскільки порушив закон. Опозиція і далі наполягатиме на перевиборах.

Пряма мова: "Дорогі друзі. Сьогодні ми стали свідком безпрецедентної ситуації. Президент, який минає, який стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінаугураціі. Під охороною ОМОНу, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників.

Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Чесно кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі. Очевидно, що Олександр Лукашенко президент виключно ОМОНу і жменьки брехливих чиновників.

У нього був шанс піти ... Але все ж сині пальці зробили свою чорну справу. Диявольська жадоба влади і параноїдальний страх змусили його в черговий раз порушити закон. З сьогоднішнього дня він більше не президент Республіки Білорусь. Він просто глава ОМОНу, який без знаків розрізнення орудує на вулицях Білорусі і купки бюрократів.

Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу. Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх почати безстрокову акцію непокори!".

Що передувало: 23 вересня Лукашенко в присутності сотні осіб терміново провів свою інавгурацію. Захід не транслювали по національному телебаченню, хоч це передбачено законом.

Передісторія:

  • У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.
  • Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.
  • Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинуло.

Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, оновленоЛукашенко терміново провів таємну інавгурацію

Ахметов "підгодовує" Офіс президента та "Слугу народу" – джерело

Навального виписали з лікарні

3,5 тисячі хворих на COVID і 711 госпіталізованих за добу в Україні

Пандемія: Україна у світі вже 14 за числом нових хворих за добу 

ВідеоОдіозного СБУшника Демчину з днем народження вітали колишні міністри та силовики

Усі новини...
Білорусь
Зеленський розповів, що показали б нові вибори в Білорусі
Боррель розповів, якими будуть 4 кроки ЄС у зв'язку з ситуацією в Білорусі
Лукашенко терміново провів таємну інавгурацію
Останні новини
13:03
У Ахметова заявляють, що олігарх не спонсорує "Слугу народу" і офіс Зеленського
12:59
Зеленський розповів, що показали б нові вибори в Білорусі
12:38
У Києві до 2025 року хочуть побудувати аеропорт для дронів
12:37
Зеленський про комунікацію з Путіним: Обмежена, але предметна
12:37
Боррель розповів, якими будуть 4 кроки ЄС у зв'язку з ситуацією в Білорусі
12:33
Депутати Київради напередодні "дембелю" хочуть віддати під забудову 7 історичних будинків
12:28
"Лукашенко більше не президент, а голова ОМОНу": опозиція закликає до непокори
12:11
У Києві понад 3 сотні нових хворих на COVID-19 і п’ять померлих
12:11
Корупція часів Зеленського: "Вова не краде", але низи "стрижуть" для себе
12:10
У Раді пропонують не оподатковувати виграші від азартних ігор, антикорупційний комітет - проти
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!