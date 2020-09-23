"Лукашенко більше не президент, а голова ОМОНу": опозиція закликає до непокори

У зв'язку з таємною інавгурацією Олександра Лукашенка опозиція закликає білорусів до безстрокової акції непокори.

Джерело: член президії Координаційної ради Білорусі Павло Латушко в Telegram

Деталі: Опозиціонер називає церемонію, що пройшла, спецоперацією. Латушко підкреслює, що відтепер Лукашенко не може вважатися президентом, оскільки порушив закон. Опозиція і далі наполягатиме на перевиборах.

Пряма мова: "Дорогі друзі. Сьогодні ми стали свідком безпрецедентної ситуації. Президент, який минає, який стверджує, що набрав більше 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінаугураціі. Під охороною ОМОНу, в обстановці таємниці і секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників.

Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус? Чесно кажучи, це більше нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі. Очевидно, що Олександр Лукашенко президент виключно ОМОНу і жменьки брехливих чиновників.

У нього був шанс піти ... Але все ж сині пальці зробили свою чорну справу. Диявольська жадоба влади і параноїдальний страх змусили його в черговий раз порушити закон. З сьогоднішнього дня він більше не президент Республіки Білорусь. Він просто глава ОМОНу, який без знаків розрізнення орудує на вулицях Білорусі і купки бюрократів.

Для нас же, громадян Білорусі, для світової спільноти він тепер ніхто. Прикра помилка історії і ганьба цивілізованого світу. Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх почати безстрокову акцію непокори!".

Що передувало: 23 вересня Лукашенко в присутності сотні осіб терміново провів свою інавгурацію. Захід не транслювали по національному телебаченню, хоч це передбачено законом.

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