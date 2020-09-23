"Лукашенко больше не президент, а глава ОМОНА": оппозиция призывает к неповиновению
В связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко оппозиция призывает беларусов к бессрочной акции неповиновения.
Источник: член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко в Telegram, лидер оппозиции Светлана Тихановская, которую цитирует "Пул Первой"
Детали: Оппозиционер называет прошедшую церемонию спецоперацией. Латушко подчеркивает, что отныне Лукашенко не может считаться президентом, так как попрал закон. Оппозиция и дальше будет настаивать на перевыборах.
Прямая речь: "Дорогие друзья. Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников.
Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников.
У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов.
Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!".
UPD: Светлана Тихановская, которая, по подсчетам оппозиции победила на выборах президента, назвала инаугурацию фарсом. По ее словам, на самом деле, в этот день Лукашенко просто ушел на пенсию.
Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.
Что предшествовало: 23 сентября Лукашенко в присутствии сотни человек срочно провел свою инаугурацию. Мероприятие не транслировали по национальному телевидению, хотя это предусмотрено законом.
Предыстория:
- В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановська – 10,1%.
- После угроз Тихановская была вынуждена уехать в Вильнюс.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживать протестующих. С начала демонстраций, по данным оппозиции, задержаны более 10 тысяч человек, несколько человек погибли.