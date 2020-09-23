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Лукашенко терміново провів таємну інавгурацію

Середа, 23 вересня 2020, 11:41
Лукашенко терміново провів таємну інавгурацію

Державне інформагентство Білорусі повідомляє, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента".

Джерело: БелТА

Деталі: "Церемонія інавгурації" пройшла у Палаці Незалежності.

На церемонію інавгурації було запрошено кілька сотень людей. Серед них - вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

За повідомленням телеканалу ОНТ, "поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента".

Також держЗМІ повідомляють, що білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації Лукашенка "принесли клятву на вірність народу і президенту".

Незалежні ЗМІ зазначають, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.

На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися виданню TUT.BY, про інавгурацію не чули.

У середу з ранку біля Палацу незалежності було помічено скупчення техніки і військових. У столиці Білорусі були перекриті центральні вулиці і проспекти, якими  до палацу проїхав кортеж Лукашенка.

За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.

Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка" 

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого - заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.

Теми: БілорусьЛукашенко
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