Лукашенко терміново провів таємну інавгурацію

Державне інформагентство Білорусі повідомляє, що Олександр Лукашенко "вступив на посаду президента".

Джерело: БелТА

Деталі: "Церемонія інавгурації" пройшла у Палаці Незалежності.

На церемонію інавгурації було запрошено кілька сотень людей. Серед них - вищі посадові особи, депутати Палати представників і члени Ради Республіки, керівники державних органів і організацій, місцевих виконавчих і розпорядчих органів, республіканських засобів масової інформації, діячі науки, культури і спорту.

За повідомленням телеканалу ОНТ, "поклавши праву руку на Конституцію, Олександр Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента".

Незалежні ЗМІ зазначають, що напередодні були повідомлення лише про репетиції інавгурації.

За білоруським законодавством, церемонія інавгурації повинна транслюватися по національному телебаченню. Це не було зроблено.

Виконання повноважень попереднього терміну Лукашенком спливало 5 листопада.