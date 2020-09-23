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У Ахметова заявляють, що олігарх не спонсорує "Слугу народу" і офіс Зеленського

Середа, 23 вересня 2020, 13:03
У Ахметова заявляють, що олігарх не спонсорує Слугу народу і офіс Зеленського

У пресслужбі олігарха Ріната Ахметова заявили, що інформація про те, що він виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського та "Слугу народу", не відповідає дійсності.

Джерело: пресслужба Ахметова для УП

Дослівно: "Нагадую, що Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений - це благодійність і розвиток футбольного клубу "Шахтар".

Тому будь-які спроби "прив'язати" Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності. Більш того, твердження такого роду завдають шкоди діловій репутації Ахметова Р.Л".

Деталі: Слова джерела "Української правди" про те, що Ахметов "виділяє гроші на команду Зеленського і "Слуги народу" в прес-службі олігарха називають "абсолютною брехнею".

Що було раніше: Один з великих бізнесменів в статті УП "Зе!корупція, або Старі схеми епохи "нових" розповів, що олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського та "Слугу народу" - за словами джерела, це більше 2 мільйонів доларів щомісяця.

Нагадаємо: 

  • Колишній керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону нещодавно говорив, що Ахемтов – "людина слова і справи".

Українська правда

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Теми: АхметовСлуга народуолігархиЗеленський
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