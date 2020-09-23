Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Ахметова заявляють, що олігарх не спонсорує "Слугу народу" і офіс Зеленського

Середа, 23 вересня 2020, 13:03

У пресслужбі олігарха Ріната Ахметова заявили, що інформація про те, що він виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського та "Слугу народу", не відповідає дійсності.

Джерело: пресслужба Ахметова для УП

Дослівно: "Нагадую, що Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений - це благодійність і розвиток футбольного клубу "Шахтар".

Тому будь-які спроби "прив'язати" Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності. Більш того, твердження такого роду завдають шкоди діловій репутації Ахметова Р.Л".

Деталі: Слова джерела "Української правди" про те, що Ахметов "виділяє гроші на команду Зеленського і "Слуги народу" в прес-службі олігарха називають "абсолютною брехнею".

Що було раніше: Один з великих бізнесменів в статті УП "Зе!корупція, або Старі схеми епохи "нових" розповів, що олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського та "Слугу народу" - за словами джерела, це більше 2 мільйонів доларів щомісяця.

Нагадаємо: 

  • Колишній керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону нещодавно говорив, що Ахемтов – "людина слова і справи".

Українська правда
Теми: АхметовСлуга народуолігархиЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Лукашенко більше не президент, а голова ОМОНу": опозиція закликає до непокори

фото, оновленоЛукашенко терміново провів таємну інавгурацію

Ахметов "підгодовує" Офіс президента та "Слугу народу" – джерело

Навального виписали з лікарні

3,5 тисячі хворих на COVID і 711 госпіталізованих за добу в Україні

Пандемія: Україна у світі вже 14 за числом нових хворих за добу 

Усі новини...
Ахметов
Ахметов "підгодовує" Офіс президента та "Слугу народу" – джерело
Конкурс на управління УМХ: Група Ахметова оскаржить перемогу компанії Коломойського
Банк Ахметова відсудив у "Укрзалізниці" 22 мільйона доларів
Останні новини
13:23
НБУ погодив кандидатуру Наумова на голову правління Ощадбанку
13:13
фотоВелика схема ухилення від сплати податків: силовики вилучили 50 млн готівки
13:12
Зеленський обіцяє, що до кінця року економічне відновлення стане відчутним
13:07
Рани в українсько-угорських стосунках потрібно лікувати повільно й обережно - Кулеба
13:06
На "Укрспирті" відзвітувались за поточний рік: чистий прибуток зріс на 5,5 мільйона
13:03
У Ахметова заявляють, що олігарх не спонсорує "Слугу народу" і офіс Зеленського
12:59
Зеленський розповів, що показали б нові вибори в Білорусі
12:38
У Києві до 2025 року хочуть побудувати аеропорт для дронів
12:37
Зеленський про комунікацію з Путіним: Обмежена, але предметна
12:37
Боррель розповів, якими будуть 4 кроки ЄС у зв'язку з ситуацією в Білорусі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!