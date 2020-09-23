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У Ахметова заявляют, что олигарх не спонсирует "Слугу народу" и офис Зеленского

Среда, 23 сентября 2020, 13:03

В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что информация о том, что он выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слугу народа", не соответствует действительности.

Источник: пресс-служба Ахметова для УП

Дословно: "Напоминаю, что Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведёт с 2012 года. Всё, на чём он сосредоточен - это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтёр".

Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности. Более того, утверждения подобного рода наносят ущерб деловой репутации Ахметова Р.Л".

Детали: Слова источника "Украинской правды" о том, что Ахметов "выделяет деньги на команду Зеленского и "Слуги Народа" в пресс-службе олигарха называют "абсолютной ложью".

Что было раньше: Один из крупных бизнесменов в статье УП "Зе! Коррупция, или Старые схемы эпохи "новых" рассказал, что олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слугу народа" – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно.

Напомним: 

  • Бывший руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону недавно говорил, что Ахемтов – "человек слова и дела".

Украинская правда
Темы: АхметовСлуга народаолигархиЗеленский


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