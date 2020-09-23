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Російський винищувач Су-30 випадково збили на навчаннях - РосЗМІ

Середа, 23 вересня 2020, 13:29
Російський винищувач Су-30 випадково збили на навчаннях - РосЗМІ

Російський винищувач Су-30, що розбився в Тверській області у вівторок, за попередніми даними, випадково збили іншим літаком під час навчань.

Джерело: Російське агентство ТАСС, яке посилається на джерело екстрених службах регіону

Дослівно: "Попередньо, причина НП - це випадкове потрапляння в Су-30 снаряда під час навчань. Постріл було здійснено іншим повітряним судном".

Передісторія: 22 вересня винищувач Су-30 впав у Росії в Тверській області при здійсненні навчально-тренувального польоту.

Екіпаж катапультувався і був евакуйований.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяармія
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